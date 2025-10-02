Can Holding soruşturması genişliyor, diğer işadamları tedirgin

Soruşturmanın yankıları, eğitim ve medya sektörlerinde ciddi tedirginlik yaratırken, bazı iktidara yakın medya kuruluşlarının süreci detaylı şekilde haberleştirmesi dikkat çekti. Başak, ülke çapında 50 milyar dolarlık kara para trafiği iddialarının ve emanetçilik tartışmalarının soruşturmaya dahil edilmesinin pek çok kuruluşta kaygıya yol açtığını ifade etti.





Soruşturmanın detayları ve süreci:



- Can Holding ve bağlantılı şirketler hakkında kara para, kaçakçılık ve denetim eksiklikleri nedeniyle soruşturma yürütülüyor.



- Eğitim kurumları, medya kuruluşları ve lojistik şirketlerini kapsayan 152 şirkete kayyum atandı.



- Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi gibi büyük eğitim kurumları da soruşturmanın odağında yer aldı.





Kontrollü teslimat süreci:



Başak’a göre, suçlu olduğu iddia edilen kişiler arasındaki alım-satım ve devir işlemleri devletin gözetiminde “izleniyor”, engellenmiyor.



Bu durum, tarihte nadiren rastlanan bir uygulama olarak nitelendiriliyor.



Soruşturma dosyasında, Ciner Grubu’ndan Can Holding’e geçen medya kuruluşlarının 575 milyon dolarlık ödemesinin yapılmaması gibi iddialar da yer alıyor.





Emanetçilik ve eğitim sektörü:



Başak, Doğa Koleji’nin önceki sahibinin eğitim geçmişi olmamasına rağmen okulu devraldığını aktardı.



Can Holding’in de benzer şekilde, eğitim alanında tecrübesiz kişiler aracılığıyla işlemler yürüttüğü belirtiliyor.



Emanetler aracılığıyla devir veya operasyonların nasıl sonuçlanacağı ilerleyen süreçte netleşecek.





Medya ve kamuoyu etkisi:



Soruşturma, özellikle iktidara yakın bazı medya kuruluşlarında yoğun şekilde haberleştirildi.



Başak, soruşturmanın detaylarının kamuoyuna aktarılmasının ve medya ilgisinin bazı kuruluşlarda tedirginlik yarattığını belirtti.



Soruşturma kapsamında ülke çapında 50 milyar dolarlık kara para trafiği iddiaları gündeme geldi.





Başak’ın uyarıları:



Eğitim ve medya sektöründe stratejik varlıkların suçlu olduğu iddia edilen kişiler arasında devir ve alım-satım süreçlerinin izlenerek yürütülmesi tarihî olarak eşine az rastlanan bir durumdur.



Başak, bu uygulamanın ülkeye zarar verebileceğini ve başka şirketler için örnek olmaması gerektiğini vurguladı.

