Can Holding soruşturmasından AKP çıktı

Kemal Can, medya sektörüne girmeden önce KRT TV’nin alınması için de bir devlet büyüğünün aracı olduğunu, ancak sürecin sektörel bilgi eksikliği nedeniyle iptal edildiğini belirtti.



Ciner Medya Grubu’nun (Habertürk ve Show TV) satın alımında da benzer bir sürecin yaşandığını ifade eden Can, “Silopi’deki termik santral ve medya grubunun satışı teklif edildi. Ailemin şerhi ve mali riskler nedeniyle sıcak bakmadım, ancak üst düzey yetkililerin devreye girmesiyle 575 milyon dolarlık satın alım yapıldı” dedi.



Türk Telekom’un alınması için de girişimde bulunduklarını belirten Can, “Bankalarla kredilendirme yöntemiyle bir alım sürecine dahil olduk, ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası süreç değişti. Doğa Koleji’ni üst düzey yetkililerin yönlendirmesiyle aldık” ifadelerini kullandı. Can, Doğa Koleji için toplam 570 milyon dolar ödendiğini, kurumun borca batık durumda olduğunu aktardı.



Bilgi Üniversitesinin satın alınmasında da devlet yönlendirmesinin etkili olduğunu söyleyen Can, “Üniversite ABD’nin elinden alınarak yerlileştirildi. Yönetim kadrosu üst düzey yetkililer tarafından belirlendi” dedi.



Sorgu sırasında Can, Bosphorus Mimarlık Taahhüt İnşaat A.Ş.’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın arkadaşı Remzi Gür’ün oğlu Ömer Gür ile kurduğunu da kabul etti.