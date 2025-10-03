Samanyolu Haber /Politika / Can Holding soruşturmasından AKP çıktı /03 Ekim 2025 09:58

Can Holding soruşturmasından AKP çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Can Holding soruşturması kapsamında tutuklanan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın ifadesi kamuoyuna yansıdı. Can, Ciner Medya Grubu, Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesinin satın alınmasında “üst düzey devlet yetkililerinin” aracı olduğunu öne sürdü.

SHABER3.COM

Kemal Can, medya sektörüne girmeden önce KRT TV’nin alınması için de bir devlet büyüğünün aracı olduğunu, ancak sürecin sektörel bilgi eksikliği nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Ciner Medya Grubu’nun (Habertürk ve Show TV) satın alımında da benzer bir sürecin yaşandığını ifade eden Can, “Silopi’deki termik santral ve medya grubunun satışı teklif edildi. Ailemin şerhi ve mali riskler nedeniyle sıcak bakmadım, ancak üst düzey yetkililerin devreye girmesiyle 575 milyon dolarlık satın alım yapıldı” dedi.

Türk Telekom’un alınması için de girişimde bulunduklarını belirten Can, “Bankalarla kredilendirme yöntemiyle bir alım sürecine dahil olduk, ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası süreç değişti. Doğa Koleji’ni üst düzey yetkililerin yönlendirmesiyle aldık” ifadelerini kullandı. Can, Doğa Koleji için toplam 570 milyon dolar ödendiğini, kurumun borca batık durumda olduğunu aktardı.

Bilgi Üniversitesinin satın alınmasında da devlet yönlendirmesinin etkili olduğunu söyleyen Can, “Üniversite ABD’nin elinden alınarak yerlileştirildi. Yönetim kadrosu üst düzey yetkililer tarafından belirlendi” dedi.

Sorgu sırasında Can, Bosphorus Mimarlık Taahhüt İnşaat A.Ş.’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın arkadaşı Remzi Gür’ün oğlu Ömer Gür ile kurduğunu da kabul etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Can Holding soruşturmasından AKP çıktı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:03:40