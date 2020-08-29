Samanyolu Haber /Gündem / Can kaybı 10'a yükseldi /29 Ağustos 2020 17:29

Can kaybı 10'a yükseldi

Geçen hafta sel felaketinin yaşandığı Giresun'da kayıp bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Can kaybı 10’a yükseldi.

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Giresun’da sel felaketinde kayıp olarak aranan 7 kişinden 1’inin daha cansız bedeni, arama-kurtarma ekiplerince Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu. 

Cesedin Kemal Akar’a ait olduğu belirlendi. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, 2’si asker 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Giresun’un Dereli ilçesinde ikamet eden Kemal Akar, 22 Ağustos akşamı sağanak yağış sebebiyle dükkânını kapatıp eve gideceği esnada sel sularına kapılarak gözden kayboldu. 

Akar'ı arama çalışmaları 7 gündür sürüyordu.
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