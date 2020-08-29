Can kaybı 10'a yükseldi

Giresun’da sel felaketinde kayıp olarak aranan 7 kişinden 1’inin daha cansız bedeni, arama-kurtarma ekiplerince Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu.
Cesedin Kemal Akar’a ait olduğu belirlendi. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, 2’si asker 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Giresun’un Dereli ilçesinde ikamet eden Kemal Akar, 22 Ağustos akşamı sağanak yağış sebebiyle dükkânını kapatıp eve gideceği esnada sel sularına kapılarak gözden kayboldu.
Akar'ı arama çalışmaları 7 gündür sürüyordu.