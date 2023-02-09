Can kaybı 16 bin 546'ya yükseldi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.







Bölgede saat 18.30 itibariyle bildirildiğine göre toplam 16 bin 546 vatandaş hayatını kaybetti; 66 bin 132 kişi yaralandı. Binlerce bina yıkılırken, enkazda altında hala insanlar bulunuyor.





Resmi açıklamaya göre bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.





Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.