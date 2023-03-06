Samanyolu Haber /Gündem / Can kaybı 46 bin 104'e yükseldi! /06 Mart 2023 19:59

Can kaybı 46 bin 104'e yükseldi!

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104'e yükseldiğini açıkladı.

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Felakette binlerce yurttaş hayatını kaybetti, binlerce yurttaş da evsiz kaldı. Bölgede 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

CAN KAYBI ARTIYOR
Son olarak Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenlerin  sayısının 46 bin 104'e yükseldiğini açıkladı.

"BİR KEZ DAHA GEÇMİŞ OLSUN"
Erdoğan şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki artçılar sebebiyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 46 bin 104 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz."


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