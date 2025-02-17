Samanyolu Haber /Gündem / Can kaybı artıyor: Ankara'da ölenlerin sayısı 54'e yükseldi /17 Şubat 2025 17:41

Can kaybı artıyor: Ankara'da ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Ankara'da sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 54'e yükseldiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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Alınan bilgiye göre, Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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