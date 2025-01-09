Can kaybı artıyor: Ünlü şehir alevlere teslim

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 ayrı bölgede devam ettiğini, yangında şimdiye kadar 5 kişinin öldüğünü belirtti. Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar 2 bine yakın evin tamamen yandığını ifade etti.





Eyalet yetkililerinin yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdiği yangın Hollywood bölgesine de sıçradı. ABD basınında yer alan haberlerde, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlü ismin de yangında evlerini kaybettiği aktarıldı. Yangın nedeniyle bölgede tüm okullar tatil edildi.





BIDEN, İTALYA ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının son ziyareti olan İtalya gezisini yangınlar nedeniyle iptal etti. Biden, California Valiliğinin doğal afetle mücadelesini kolaylaştırmak için bir federal afet bildirisi imzaladığını açıkladı.





ABD'deki elektrik kesintilerini takip eden internet sitesi PowerOutage.us'a göre, Los Angeles'ta yaklaşık 1 milyon ev ve iş yerine, alevlerin kontrol altına alınamaması nedeniyle elektrik verilemiyor.





VALİ NEWSOM SOSYAL MEDYADAN UYARDI

California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles'ta yarına kadar kontrol altına alınmasının zor olduğu yönünde açıklamalar yapılan yangınla ilgili, sosyal medya hesabından gün boyu uyarılarda bulundu.





Newsom, X platformundaki paylaşımında, "Güney California sakinleri, lütfen bu gece tetikte olun. Yerel yetkilileri dinleyin ve etkilenen bölgelere yakınsanız tahliye olmaya hazır olun." ifadelerine yer verdi.





Yangın bölgesinde 7 bin 500'den fazla itfaiye personelinin çalıştığını belirten Newsom, şunları kaydetti:





"İnsanlar kelimenin tam anlamıyla kaçıyor. Çocuklar okullarını, topluluklar kiliselerini, aileler evlerini kaybetti. Hatta bazıları hayatlarını kaybetti. Hayat kurtarmak ve bu benzeri görülmemiş yangınları söndürmek için işimize odaklanmaya devam edeceğiz."





ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde salı akşamı şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu orman yangınları başlamıştı. Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alanın kül olduğu, bölge sakinleri için tahliye emri verildiği bildirilmişti.





California Valisi Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirtmiş ve Los Angeles'ta "acil durum" ilan etmişti. Los Angeles'ın Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde devam eden yangınlarda dün 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.





HOLLYWOOD BULVARI RİSK ALTINDA

Acil durum ilan edilen bölgede ise bugün 100 bin kişiye uyarıda bulunuldu. Hollywood Tepeleri'nde başlayan yeni bir yangının bölgenin en popüler caddelerinden biri olan Hollywood Bulvarı'na sıçraması an meselesi. Hollywood Şöhretler Kaldırımı, TLC Chinese Theatre ve Hollywood Bowl gibi eğlence dünyasının önemli noktalarına ev sahipliği yapan bir bölge olarak biliniyor.





ÜNLÜ İSİMLERİN EVİ KÜLE DÖNDÜ

Bölgede evi bulunan ünlü isimlerin de evleri yangında küle döndü. ABD medyasında yer alan haberlerde Anthony Hopkins, John Goodman, Eugene Levy, Billy Crystal, Adam Brody, Leighton Meester, Anna Faris, Paris Hilton ve Miles Teller gibi isimlerin evlerinin yandığı belirtildi. Jamie Lee Curtis, Mark Hamill, Ben Affleck gibi ünlü isimler de tahliye kararına uyarak evlerini terk etmek zorunda kaldı.