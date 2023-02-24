Samanyolu Haber /Gündem / Can Paker yaşamını yitirdi /24 Şubat 2023 08:40

Can Paker yaşamını yitirdi

Açık Toplum Vakfı ve TESEV'in eski başkanı Can Paker, 81 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Açık Toplum Vakfı ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın (TESEV) eski başkanı, Türkiye'nin ilk kimyagerlerinden Can Paker yaşamını yitirdi. 

Paker'in ölüm haberini, kardeşi Canan Barlas kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu; "Çok değerli abim Can Paker’i kaybettik."

Gazeteci Oral Çalışlar da aynı mecrada "Sevgili arkadaşım Can Paker'i kaybettik. Çok üzgünüm" paylaşımında bulundu. 

81 yaşındaki Paker, bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor, Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 

CAN PAKER KİMDİR?
Nafiz Can Paker, 1942'de Eskişehir'de doğdu. İstanbul Robert Koleji tamamladıktan sonra, 1962 yılında başladığı Berlin Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimini 1973 yılında tamamladı. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimini ve doktorasını tamamladı.

TÜSİAD ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı gibi birçok kuruluşunun yönetiminde yer aldı. 2001 yılında Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışma Kurulu üyeleri arasında bir dönem yer aldı ve danışma kurulu başkanlığı yaptı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın danışmanlık görevini üstlendi.

Can Paker, 3 nisan 2013 tarihinde AKP hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik ‘Akil İnsanlar’ listesine Doğu Anadolu Bölgesinden girmişti. 
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