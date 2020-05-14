Can Yılmaz’ın 913 liralık elektrik faturası tepkisi

Gündeme yönelik paylaşımlarıyla dikkat çeken ve inandığı doğruları söylemekten de geri durmayan Can Yılmaz, bu defa da corona virüsü salgını nedeniyle uzun zamandır kapalı duran iş yerlerine gelen yüklü elektrik faturası hakkında bir paylaşımda bulundu.







913 liralık faturanın fotoğrafını çeken ve bunu Twitter hesabından paylaşan Yılmaz, 64 gündür kapalı duran bir ofise böylesi bir fatura gelmesi karşısında yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:





“64 gündür kapalı olan ofiste elektrik faturasına bakıyorum gözlerim kapalı, önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor yapraklar. Ağaçlarda; Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul`u dinliyorum, gözlerim kapalı”

