Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale Boğazı 23 saat sonra tekrar açıldı /14 Şubat 2021 22:31

Çanakkale Boğazı 23 saat sonra tekrar açıldı

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldığı duyurulan Çanakkale Boğazı'nın yeniden açıldığı ifade belirtildi.

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Çanakkale’de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, 23 saatin ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Çanakkale’nin yüksek kesimleri ve ilçelerinde etkili olan kar ve tipi görüş mesafesinin de düşmesine neden olmuştu. Dün akşam saat 21.30 sıralarında çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, yağışların etkisini azaltmasıyla birlikte 23 saatin ardından kontrollü olarak Kuzey ve Güney yönlerinden gemi trafiğine açıldı.
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