Çanakkale’de feribot ücretlerine dev zam!

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, ücret tarifelerinde yüzde 40 zam yaptı. Ancak şirketin açıklamasındaki fiyatlar ile sitesindeki fiyatlar arasındaki tutarsızlık dikkat çekti.



Tepkilerin ardından şirketten yapılan açıklamada, zammın gerekçesi olarak 'maliyet artışı' gösterildi.



Geyikli-Bozcaada hattı otomobil fiyatının 795 TL'ye yükseltildiği belirtilen açıklamada, adalarda ikamet eden yurttaşların 'yüzde 50 indirimli geçiş avantajı'nın korunduğu belirtildi.



Yeni tarifeye göre Geyikli-Bozcaada hattı otomobil fiyatı gidiş-dönüş 1590 TL'ye yüksedi.



Şirketten yapılan açıklama şöyle:



"24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesiyle, özellikle Bozcaada hattındaki fiyat artışıyla ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.



1- Şirketimiz tarafından yürütülen deniz ulaşımında artan maliyetler göz önüne alınarak, 24.08.2024 tarihinden geçerli olmak üzere bütün hatlarda ücret tarifelerinde yüzde 40 artış yapılması zarureti hasıl olmuştur.



2- Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattı otomobil fiyatı 570 TL iken, 24 Ağustos 2024 tarihindeki yeni fiyat tarifesinde 795 TL olarak güncellenmiştir.



3- Ayrıca, 24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesinde, yaya geçişlerindeki tüm fiyatlar sabit kalmış, yaya yolcu bilet fiyatlarına artış uygulanmamıştır.



4- Özellikle adalarda ikamet eden vatandaşlarımıza sunulan 'yüzde 50 indirimli geçiş avantajı' aynen korunmuştur. (Adakart geçiş ücreti 397,50 TL olmuştur.)"