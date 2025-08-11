Çanakkale’de yangın evlere sıçradı; Dardanos alevlere teslim!

Mersin’in Bozyazı ilçesi Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.





Yangın nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır.” denildi.





Çanakkale’de Dardanos, TED Koleji ve Güzelyalı arasındaki güzergahta öğle saatlerinde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre yangın Toyota Plaza’dan başlayıp Güzelyalı içine kadar ilerledi. TED Koleji boşaltıldı. Alevlere müdahale sürüyor ancak rüzgar nedeniyle hızla büyüdü. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, “Olağanüstü bir durum. Yangın evlere sıçradı. Evler yanıyor. Çok üzgünüz. İnsanların yanı sıra hayvanları da tahliye ediyoruz.” dedi.Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Merkeze bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Güzelyalı ve Dardanos alevlere teslim olmuş durumda. İnsanlar ve hayvanlar tahliye ediliyor.Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir. Çanakkale Çınarlı yangınına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 32 arazöz, 14 itfaiye, 5 dozer 455 personel ile karadan müdahale edilmektedir.” dedi.Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi’ndeki vatandaşlar Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye ediliyor.Çanakkale Havalimanı pisti, saat 19.30’a kadar sivil uçuşlara kapatıldı. Pist, sadece acil ve resmi uçuşlar için kullanılabilecek. Çanakkale-Ezine Devlet Yolu’nun 10 ila 31’inci kilometreleri arasındaki bölümü de geçici olarak ulaşıma kapatıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çanakkale’de devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pistinin, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığı bildirildi.Karayolları Genel Müdürlüğü de Çanakkale-Ezine Devlet Yolu’nun, 10 ila 31’inci kilometreleri arasındaki bölümün, yangınlar nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu.Manisa’nın Soma ilçesi Kozanlı Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.