Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale’de zincirleme kaza: 8 ölü /10 Mayıs 2025 14:07

Çanakkale’de zincirleme kaza: 8 ölü

Çanakkale’de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen feci kazada, Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil zincirleme kazaya karıştı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Çanakkale-Ezine kara yolunda gerçekleşen kazada, 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.
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