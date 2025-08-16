Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale Gelibolu yarımadasında ormanlar yanıyor... Köyler tahliye edildi /16 Ağustos 2025 21:05

Çanakkale Gelibolu yarımadasında ormanlar yanıyor... Köyler tahliye edildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

Çanakkale’nin gelibolu ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valiliği tarafından çıkan yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Gelibolu ilçesi Cumalı köyü mevkiinde saat 16.28’de başlayan orman yangına; 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Ekiplerimiz, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Eceabat beldesine bağlı Yolağzı köyü ve Gelibolu Karainebeyli köyünün tedbir amaçlı tahliye edildiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Toraman, "Eceabat'ın Yolağzı köyü ve Gelibolu Karainebeyli köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir. ifadesine yer verdi.

Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin de tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.
