Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale Köprüsü, müteahhitine tam 1 milyar Euro kar ettirecek /23 Eylül 2021 09:38

Çanakkale Köprüsü, müteahhitine tam 1 milyar Euro kar ettirecek

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, geçiş ücreti 15 euro olarak açıklanan Çanakkale Köprüsü'nün yapımını üstlenen şirketin 1 milyar 830 milyon TL harcama yapacağı, 2 milyar 845 milyon euro gelir elde edeceğini açıkladı.

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çanakkale Köprüsü’nden yapımcı şirketin 2 milyar 845 milyon euro gelir elde edeceğini, köprünün maliyetinin ise 1 milyar 830 milyon olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AK Parti’nin Çanakkale Köprüsündeki vurgunu araç geçiş ücreti: 15 Euro+KDV Araç geçiş garantisi: 45 bin adet/gün İşletme süresi: 10 yıl 8ay 12gün Şirketin garantili köprü geliri: 2.844.558.000 € Köprünün maliyeti: 1.830.212.377 € Fark 1.014.345.623 euro” dedi. 

Köpründen elde edilecek geliri nasıl hesapladığını ise Yavuzyılmaz şöyle anlattı: “Nasıl hesapladım? Sözleşme tarihi: 21.03.2017 Köprünün maliyeti: 7.144.050.993 TL Sözleşme tarihli Euro kuru: 3,9034 TL Köprünün Euro maliyeti: 1.830.212.377 €”

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