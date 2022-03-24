Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale Köprüsü'nde bir garip 'Deli Dumrul' hikayesi /24 Mart 2022 09:02

Çanakkale Köprüsü'nde bir garip 'Deli Dumrul' hikayesi

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Çanakkale Köprüsü'nü günde 45 bin aracın kullanması için verilen talimatlar pes dedirtti.

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18 Mart'ta açılan Çanakkale Köprüsü'nü kullanmak istemeyen ve feribota binmek isteyen vatandaşı zor günler bekliyor. Saray'ın verdiği talimatları Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı bugünkü köşesine taşırken, yeni düzenlemeleri de eleştirdi.

Ataklı günlük 45 bin aracın geçmesi için Saray'dan GESTAŞ'a talimat verildiğini şu satırlarla ifade etti:

"Çanakkale Köprüsü açıldı, ama tartışması pek bitmeyecek gibi gözüküyor. Yüksek geçiş ücreti, müteahhitlere ödenecek fahiş paralar tabii ki en çok eleştirilen noktalar. Saray müteahhitlerin zarar etmemesi için günlük 45 bin araç garantisi verdi.

Çanakkale esnafı, saray gazetelerinde yazıldığı gibi köprüden çok mutlu değil. “Karşıya gidip gelmek artık çile olmaktan çıktı” falan da demiyor kimse. Tabii her gün feribotu kullanıp gidip gelenlerin tamamı artık köprüyü kullansa bile günlük geçiş sayısının 45 bini bulması mümkün değil. Hatta öyle ki 4 bin 500 araç geçip geçmeyeceği bile kuşkulu. Buna rağmen saray, feribotları işleten GESTAŞ’a talimat vermiş ve seferleri yeniden düzenlenmiş."

FERİBOTLAR 2 SAATTE BİR KALKACAK

Ataklı, sözlerinin devamında verilen talimatları aktardı ve şu ifadeleri kullandı:

Her yarım saatte bir kalkan feribotlar artık iki saatte bir kalkacak.

Gece 23.00 ile sabah 06.00 arasında ise feribotlar çalışmayacak.

Çanakkale ve çevresinde oturanlar şimdi soruyorlar:

BİR: Feribotla sadece araçlar gidip gelmiyor, yayaları düşünen yok mu?

İKİ: Yarım saatte benzin yakmadan karşıya geçmek varken, neden en az 40 kilometre yol yapıp 200 gidiş 200 geliş 400 lira para ödeyelim?

ÜÇ: Gece 23.00’ten sonra araçsız olarak karşı sahile gitmek zorunda olan çalışanlar ne yapacak?

DÖRT: Feribot seferlerini azaltarak köprüye araç sağlamaya kalkmak ahlaki mi?
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