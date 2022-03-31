Çanakkale Köprüsü'nde durum çok vahim!

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Çanakkale Köprüsü'nden ücretsiz olduğu dönemde kaç aracın geçtiğini aktararak bir hesaplama yaptı.







Kahveci, "Köprü gerçekleri ve bakanlık açıklaması" başlıklı yazısında "Bakan Karaismailoğlu’nun Bakanlığı açıklama yolladı. Açıklamaya göre; 'Açılışının ilk haftasında Çanakkale Köprüsü’nden günlük ücretsiz araç geçiş sayısı hafta içi 20 bine ve hafta sonu 40 bine yaklaştı' ifadelerini kullanarak 'Çanakkale Köprüsü ücretsizken, yani bedava olduğunda bile günlük 45 bin garantiyi doldurmamış'" dedi.





HESAPLAMA YAPTI

Kahveci, Adil Karaismailoğlu'nun köprüden 6 bin araç geçmesini açıklamasına ilişkin ise şu hesabı paylaştı:





"Araç başı fiyat (indirimsiz)= 285 TL (17.7 euro) Araç başı fiyat (indirimli)= 200 liracık. 6 bin x 200 liracık= 1 milyon 200 bin TL Normalde tahsil edilmesi gereken para: 45 bin x 285 TL= 12 milyon 825 bin TL. 12.825.000-1.200.000= 11.625.000 (Bu para günlük toplam zarar)"