Samanyolu Haber /Politika / Çanakkale Köprüsü'nde milyarlarca liralık vurgun /19 Mart 2022 13:46

Çanakkale Köprüsü'nde milyarlarca liralık vurgun

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yapılan milyarlarca liralık vurgunu duyurdu.

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Çanakkale Boğazı’na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Açılış töreninde kamu-özel işbirliği projelerini öven Erdoğan, ilk bir hafta boyunca geçişin ücretsiz olduğunu söyleyerek, "Otomobil geçişleri ile ilgili fiyatı 200 TL olarak belirledik. İlk bir hafta ücretsiz olacak" ifadelerini kullandı.


Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Eğer buradan aldığı aylık ve yıllık bedel, yüklenici firmanın aleyhineyse farkı kim ödeyecek; onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz" dedi.

SÖZLEŞME OYUNU
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ''AK Parti’nin Çanakkale Köprüsü’ndeki vurgunu'' başlığıyla milyarlarca liralık vurgunu kaynak 'CİMER' diyerek tek tek sıraladı. “Görevli şirkete yapılacak garanti ödeme tutarlarının bir sözleşme oyunuyla 395 milyon 847 bin Euro artırıldığını tespit ettik” diyen Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sözleşmeye göre; köprünün resmi işletme süresi: 10 yıl 8 ay 12 gün. Köprünün hedeflenen açılış tarihi: 16 Eylül 2023. Köprünün fiili açılış tarihi: 18 Mart 2022. Bu durumda köprünün kamuya devir tarihinin 30 Kasım 2032 olması gerekirken uygulama sözleşmesindeki bir madde oyunuyla, köprünün kamuya devri için sözleşme süresi sonu olarak 28 Mayıs 2034 tarihi belirlendiği için köprünün fiili açılış tarihi öne çekildiği halde, kamuya devir tarihi öne çekilmiyor!”



Böylece işletme süresinin 10 yıl 8 ay 12 günden 12 yıl 2 ay 10 güne uzatılmış olduğunu belirten Deniz Yavuzyılmaz, oluşan kamu zararını şöyle hesapladı:

"Uzatılan işletme süresi: 1 yıl 5ay 28gün (543gün)

Araç geçiş ücreti: 15 Euro+KDV

Araç geçiş garantisi: 45bin adet/gün

Kamu zararı: 395 milyon 847 bin Euro

Güncel kurla: 6 milyar 480 milyon 15 bin 390 TL"


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