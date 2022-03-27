Çanakkale Köprüsü'nde ücretsiz geçiş bitti, feribot kuyrukları uzadı

18 Mart’ta AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ücretsiz geçiş sona erdi. Erdoğan’ın müdahalesi ile 200 liraya düşürülen geçiş tarifesi çok geldiği için birçok sürücü yarı fiyatına olan feribotlara yöneldi.







FERİBOT İSKELESİNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Erdoğan’ın duyurduğu bir haftalık süre sona erdi. Erdoğan köprünün geçiş ücretini “200 liracık” olarak duyururken, birçok sürücü boğaz geçişlerinde daha uygun fiyatlı olan feribotlara yöneldi. Bu durum Çanakkale Feribot İskelesi’nde kuyruklar oluşmasına neden oldu. Sürücüler 1915 Çanakkale Köprüsü’nden araçlarıyla geçişleri için 200 TL, feribot geçişlerinde ise 95 TL ödüyor.



