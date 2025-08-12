Çanakkale ve Edirne alevlere teslim: Evler ve araçlar zarar gördü, çok sayıda tahliye var

Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Çanakkale, Bolu, Edirne, Hatay ve Kahramanmaraş’ta başlayan yangınlarla mücadele havadan ve karadan aralıksız devam ediyor. Özellikle Çanakkale ve Edirne'de rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlar, yerleşim yerlerini tehdit ederek köy ve yazlık sitelerin boşaltılmasına neden oldu.





ÇANAKKALE'DE YANGINLAR BÜYÜYOR, 3 KÖY BOŞALTILDI

Karar'da yer alan habere göre Çanakkale'de merkez Kepez beldesi ve Ayvacık'ta başlayan orman yangınları, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Merkezdeki yangın, Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkilerine sıçrarken, tedbir amacıyla bu üç köy boşaltıldı. Toplamda 2 bin 90 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi.





Yetkililer, havanın kararmasına rağmen karadan müdahaleyi sürdürürken, gün ağarmasıyla birlikte hava araçları da yeniden devreye girecek. Vali Ömer Toraman, tahliye edilen vatandaşların bir kısmının riskin ortadan kalkmasıyla evlerine dönebildiğini, diğerlerinin ise yurtlarda misafir edildiğini açıkladı. Yangın nedeniyle kapanan Çanakkale Boğazı ve havaalanı ise kontrollü olarak yeniden açıldı.





Sahil Güvenlik ekipleri, yangın bölgesinde mahsur kalan toplam 348 kişiyi denizden ve karadan kurtararak emniyetli bölgelere ulaştırdı.





EDİRNE'DE YANGIN YAZLIKLARI TEHDİT EDİYOR

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde çıkan orman yangını da rüzgarın etkisiyle büyüyerek tehlikeli boyutlara ulaştı. Alevlerin tehdit ettiği Gülçavuş Sahili'ndeki bazı yazlık siteler tedbiren boşaltıldı. Jandarma ekipleri, site sakinlerine yaptıkları anonslarla panik yapmadan evlerini terk etmeleri çağrısında bulundu. Edirne Valiliği, tahliye çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyardı.





DİĞER İLLERDEKİ DURUM

Manisa (Soma): İlçede çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle sürdürülüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.





Hatay (Yayladağı): Suriye sınırına yakın bir bölgede başlayan yangına, askeri helikopterlerin de desteğiyle müdahale ediliyor.





Kahramanmaraş (Göksun): Ormanlık alanda çıkan yangına, çok sayıda hava ve kara aracı ile personel sevk edildi.





Bolu (Mudurnu): Göncek Köyü'nde çıkan yangın, yoğun çabalar sonucunda kısmen kontrol altına alındı. Yangının tarladaki biçerdöverden çıkan kıvılcımlarla başladığı belirlenirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.





BİRÇOK BÖLGEDE YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Birçok bölgede ise soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Bakan, Çanakkale Merkez'deki yangınla mücadelenin sürdüğünü belirtti.