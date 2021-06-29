Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale'de bir gün arayla ikinci sıcaklık rekoru /29 Haziran 2021 21:51

Çanakkale'de bir gün arayla ikinci sıcaklık rekoru

Çanakkale'de 37,2 derece ile kırılan Haziran ayı sıcaklık rekoru dün 38 dereceye çıkarak bir kez daha geçilmiş oldu.

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Çanakkale'de önceki gün 37,2 derece ile kırılan Haziran ayı sıcaklık rekoru güncellendi. Kentte hava sıcaklığı dün 38 dereceye çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Çanakkale'de son 92 yılda ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçen 27 Haziran'daki 37,2 santigrat derece, dün itibarıyla 38 derece olarak güncellendi.

Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale ve ilçelerinde yaklaşık 15 gündür kademeli olarak artış gösteren hava sıcaklıklarının haziranın son günlerinde zirve yaptığı belirtildi.

Açıklamada, uzun yıllar haziran ayı sıcaklık ortalamasının ise Çanakkale'de 27,7 derece olduğu ifade edildi.

Daha önce 36,8 derece ile 24 Haziran 2007'de ölçülen en yüksek sıcaklığın 27 Haziran'da 37,2 dereceye yükseldiği hatırlatılan açıklamada, 28 Haziran'da ise 38 derece ile son 92 yılın en sıcak gününün yaşandığı duyuruldu.
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