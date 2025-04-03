Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale'de göç faciası: Lastik bot battı, 5 kişi hayatını kaybetti /03 Nisan 2025 09:39

Çanakkale'de göç faciası: Lastik bot battı, 5 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Denizdeki can pazarında 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise kurtarıldı.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında bu sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik bot, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre olayın ardından Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, hızla bölgeye intikal ederek, botta bulunan 25 kişiyi sağ salim kurtarmayı başardı.

Ancak, yapılan ilk incelemelerde botta 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşamını yitiren göçmenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışması, daha fazla can kaybını engelledi. Kurtarılan göçmenlerin durumunun stabil olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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