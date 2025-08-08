Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor! /08 Ağustos 2025 15:39

Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü ile Sarıcaeli köyü kırsalında orman yangını çıktı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur" dedi.

SHABER3.COM

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur" ifadelerine yer verdi. 

Çanakkale Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sarıcaeli mevkiisinde başlayan yangına belediyeye ait tüm itfaiye araçları, iş makinaları ve Çanakkale Orman Müdürlüğü'ne ait ekipler ile birlikte havadan ve karadan müdahale edildiğini açıkladı. Paylaşımda, "Yangının biran önce kontrol altına alınması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" denildi. 

ÜNİVERSİTE VE YAŞLI BAKIM EVİ BOŞALTILDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de üniversite öğrencilerine gönderdiği mesajda, "ÇOMÜ kampüs bölgesinde yangın tehlikesi bulunmaktadır. Güvenliğiniz için kampüs bölgesi acilen boşaltılmalıdır" uyarısında bulundu. Üniversite tahliye edilirken yangına yakın çevredeki yaşlı bakım evi de boşaltıldı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:49:39