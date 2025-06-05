Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale'deki deprem sonrası İstanbul için kritik uyarı: 'Stres dağılımını etkileyebilir' /05 Haziran 2025 10:00

Çanakkale'deki deprem sonrası İstanbul için kritik uyarı: 'Stres dağılımını etkileyebilir'

Antalya ve Çanakkale'de meydana gelen depremler kısa süreli de olsa endişeye yol açtı. Çanakkale'deki deprem Gökçeada merkezli olarak gerçekleşti. Gökçeada'daki deprem sonrası Naci Görür, kritik uyarıda bulundu. Görür, "Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir" dedi.

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Türkiye bugün güne Ege ve Akdeniz'den gelen deprem haberleriyle başladı. Önce Antalya'da ardından da Çanakkale-Gökçeada'da meydana gelen deprem kaydedildi. AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Merkez üssü Çanakkale-Gökçeada olan depremin büyüklüğünü AFAD 4.6 olarak açıklarken; Kandilli Rasathanesi 4.8 olarak duyurdu. Ege ve Akdeniz'de art arda meydana gelen depremler sonrası ilk yorum Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay hattının kuzey kolunda yani İstanbul'da deprem beklenilen kolun üzerinde meydana geldiğini söyledi. Görür, "Stres dağılımını etkileyebilir" diye uyardı.
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