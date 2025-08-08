Çanakkale'deki orman yangını için şüpheli dört kişi gözaltına alındı





DÖRT GÖZALTI





BAKAN YUMAKLI: 131 KİŞİ GÜVENLİ ALANA ALINDI





"SADECE 4 DAKİKA SONRA BAYRAMİÇ İLÇESİNDE YENİ BİR YANGIN İHBARI GELDİ"





"MERKEZDEKİ YANGININ BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"





ÇANAKKALE VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI





ÜNİVERSİTE VE YAŞLI BAKIM EVİ BOŞALTILDI





SARICAELİ MUHTARI: YALNIZCA EVLERİ KURTARABİLİYORUZ, HAYVANLAR YANDI





ÇOMÜ TERSİOĞLU YERLEŞKESİ BOŞALTILDI





ÇANAKKALE HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI





3 KÖY BOŞALTILDI





İTFAİYE ARACI YANDI





BURSA VE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ YANGIN BÖLGESİNE DESTEK EKİP GÖNDERDİ





BELEDİYE BAŞKANI ERKEK: KURUM VE KURULUŞLARIN DESTEĞİYLE YANGINI BİR AN ÖNCE KONTROL ALTINA ALMAYI UMUYORUZ

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.Ekiplerin yangını karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor.Şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek kontrolsüz şekilde yayılan yangın, yoğun dumanlarla birlikte şehrin birçok noktasından görünür hale gelirken, bölgeden gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kentteki orman yangınlarıyla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kontrol altına alınamayan yangına ilişkin açıklamada bulundu.Bakan Yumaklı, açıklamasında şunları söyledi:"Tabii tedbiren boşaltma işlemleri hemen valimiz tarafından gerçekleştirildi. Devlet Hastanesi'nde 72 vatandaşımız, engelli bakım merkezinde 57 vatandaşımız, ayrıca radyo televizyon vericisi, iki görevi kardeşimiz tahliye edildi. Toplam 131 kişi güvenli alana alındı. Bir itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı ancak çok şükür burada herhangi bir yaralanma ya da farklı bir etkilenme söz konusu değil.Bu yangından sadece 4 dakika sonra Bayramiç ilçesinde yeni bir yangın ihbarı geldi. Yine bu yangın da maalesef orman dışı alanda başladı. Kısa sürede bu da yine hem sıcaklık hem rüzgarla birlikte parça parça ormanların olduğu, büyük oranda da tarımsal arazilerin olduğu alanda büyümeye başladı. Bu yangından etkilenme riski olan Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı ve Zeytinli köylerinde, bundan 30 dakika önce de Pıtıreli köyünde 654 vatandaşımız güvenli alanlara alındı.Çanakkale'de iki yangına da başladığından bu yana 11 uçak, 9 helikopter, 241 kara aracı ve yaklaşık 900'e yakın personelle bu mücadelemiz gün boyu devam etti. Şimdi bütün gecede yine her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Hala tabii tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde o yer yer ormanların olduğu alanlarda ve ziraat alanlarda alevlenmeler devam ediyor. Arkadaşlarımız oraya müdahale edecekler.Bu iki yangından 24 vatandaşımız dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurdu. Herhangi bir şekilde onların hayati tehlikesi söz konusu değil. Tedbiren bu bu kardeşlerimizden de 18'i şu anda tedavileri devam ediyor. Dediğim gibi herhangi bir ağır durumları ya da hayati tehlikeleri söz konusu değil.Gün içerisinde hava araçlarımız yoğun bir şekilde çalıştı. Bu sebeple boğaz trafiği kapatılmıştı. Saat 21.00 itibarıyla boğaz trafiği kuzeyden güneye tek yönlü bir şekilde açıldı. Eğer ihtiyaç duyulursa yine gün ışığıdağıdan itibaren kapatma olabilir ancak şu anda böyle bir şeyin olabileceğini öngörmüyoruz."Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur" ifadelerine yer verdi.Çanakkale Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sarıcaeli mevkiisinde başlayan yangına belediyeye ait tüm itfaiye araçları, iş makinaları ve Çanakkale Orman Müdürlüğü'ne ait ekipler ile birlikte havadan ve karadan müdahale edildiğini açıkladı. Paylaşımda, "Yangının biran önce kontrol altına alınması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" denildi.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de üniversite öğrencilerine gönderdiği mesajda, "ÇOMÜ kampüs bölgesinde yangın tehlikesi bulunmaktadır. Güvenliğiniz için kampüs bölgesi acilen boşaltılmalıdır" uyarısında bulundu. Üniversite tahliye edilirken yangına yakın çevredeki yaşlı bakım evi de boşaltıldı.Yangının etkili olduğu Sarıcaeli köyünün muhtarı Ergin Gözen, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı:"Bizim bulunduğumuz bölgede şu anda sadece orman yangın söndürme aracı, traktörlerle birlikte, su depolarıyla yangın söndürüyoruz. Bizim olduğumuz bölgede belediye olsun, orman olsun bir ekip yok. Biz burada tampon bölge oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda yalnızca evleri kurtarabiliyoruz, hayvanlar ise zaten yandı!"Yangına müdahale eden uçak ve helikopterlerin su alması için Çanakkale Boğaz kuzeyden güneye tek yönlü olarak kapatıldı.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi ise teknik personel dışında tahliye edildi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Teknik ve destek personel dışında kontrol amaçlı olarak idari yöneticiler hariç boşalttık" dedi.Giderek büyüyen yangın nedeniyle Çanakkale Havalimanı da uçuşlara kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos 2025 saat 20.00’ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır."Çanakkale Valiliği'nin sosyal hesabından yapılan paylaşımında, "Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir" ifadesi kullanıldı.Yerleşim alanlarına sıçrayan yangın nedeniyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi tahliye edildi.Bu süreçte, yangının ortasında kalan bir itfaiye aracı alevlerin arasında kalarak kullanılmaz hale geldi.Söz konusu aracın hemen arkasında bulunan bir minibüste, huzurevinden tahliye edilmeye çalışılan kişilerin olduğu iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, minibüsün yangının tam ortasında mahsur kaldığı görüldü. Ancak araçtaki kişilerin durumu hakkında şu an için resmi bir açıklama yapılmış değil.Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü ile Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyü kırsalında tarım arazilerinde başlayan ve ormana sıçrayan yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Bursa ve Balıkesir Büyükşehir Belediyelerinden yangın bölgesine destek gönderildi.Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale’de devam eden yangına ilişkin, ”Tüm araçlarımız ve ilgili personelimizle, diğer kurum ve kuruluşların desteğiyle yangını bir an önce kontrol altına almayı umuyoruz. Yangında bir can kaybı olmaması, kullanılamaz hale gelen itfaiye aracımızdaki mesai arkadaşımızın sağlığının yerinde olması en büyük tesellimiz” dedi.