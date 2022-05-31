Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderildi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 6 Eylül 2019’da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini 12 Mayıs’ta tamamladı.





‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak’ suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezaları onandı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ cezası ise 2 yıl 4 aydan 1 yıl 9 aya düşürülerek onandı.









‘Silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek’ suçlarının unsurlarının oluşmadığı belirtildi.





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mahkeme kararının infazı işlemleri için bugün saat 11.30’da İstanbul Adliyesi’ne geldi.









Kaftancıoğlu’nun avukatı Doğuşcan Aydın SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada süreçle ilgili şunları söyledi:









– Yargıtay onamasından sonra sırasıyla İstinaf Mahkemesi kesinleşmeyi yaptı. Geçen hafta itibariyle dosyayı 37. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. 37 Ağır Ceza Mahkemesi de bu sabah itibariyle infaz işlemlerinin gerçekleşmesi için infaz müdürlüğüne dosyayı göndermişti.





– Canan Hanım da şimdi geldi, gerekli işlemlerin başlaması için infaz müdürlüğüne başvurumuzu yapacağız. Devamında da çalışmalarımıza devam edeceğiz.





Aydın, Kaftancıoğlu’nun işlemlerinin ardından cezaevine gideceğini, orada da denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılacağını söyledi.





Adliyedeki işlemleri tamamlanan Canan Kaftancıoğlu saat 12.05’te cezaevine gönderildi.





KAFTANCIOĞLU’NA BİR DAVA DAHA





Adliyeye gitmeden önce sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Canan Kaftancıoğlu, CHP tarafından hazırlanan SaBıKa Holding adlı broşürle ilgili attığı tweet yüzünden hakkında dava açıldığını duyurdu:





– Günaydın gençler; Perşembe günü de bu twitimden (parti çalışması) ötürü 1-4 yıl istemiyle yargılanacağım. Fıkra bu kadar :)





– Düşmanlık sizde kalsın, nereden gelirse gelsin yanlış olanı eleştiri hakkı bende. İftira, hakaret, küfür, yalan dolanla iş yapanlara düşmanlık edersem eğer size benzerim ki hayatta en korktuğum şey bu olsa gerek. Canlı, doğa ve vatan sevgimi ölçmeye ise ne aklınız ne de ufkunuz yeter.







