Canan Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan ve Soylu hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, kendisine hakaret ederek militan olmakla suçlayan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na yönelik suçlamalarda bulunmuştu.





Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden eylemlerle ilgili olarak öğrencilerle görüşüp görüşmeyeceği yönünde yöneltilen bir soruya öğrencilere desteğini açıklayan Kaftancıoğlu üzerinden yanıt veren Erdoğan, "Ben öğrencilerle neden görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır" şeklinde konuşmuş ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter üzerinden bir açıklama yaparak "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır" yönünde bir paylaşımda bulunmuştu.









CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, yaşanan bütün bu gelişmeler üzerine yargı yoluna giderek AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.





HEM SUÇ DUYURUSU HEM TAZMİNAT DAVASI





Dr. Canan Kaftancıoğlu tarafından İstanbul Anadolu Asliye Hukuk mahkemesinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 1.000.001,00tl'li manevi tazminat davası ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 1.000.000,00tl'li manevi tazminat davası ile hem AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında; Hakaret (TCK m.125/1; 125/3/b; 125/4) Görevi Kötüye Kullanma (TCK m. 257/1), Yargı Görevi Yapanı Etkilemeye Teşebbüs (TCK m. 277/2), Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs (TCK m. 288) suçlarını işledikleri için iddianame tanzim edilmesi ve kamu davası açılması hususlarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verildi.





“KAZANACAĞIM TAZMİNATI YOKSUL AİLELERLE PAYLAŞACAĞIM”





Dr. Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan ve Soylu’nun Anayasa suçu işlediğini ifade ederek bundan ötürü kazanacağı tazminatların bir kuruşuna bile dokunmadan İstanbul’da küçük çocuğu olan, evine ekmek götürmekte zorlanan iktidarın fakirleştirdiği ihtiyacı olan ailelerle paylaşacağını belirtti.





MONTAJ FOTOĞRAFLARI DOLAŞIMA SOKAN AKP’Lİ YÖNETİCİLER HAKKINDA ADLİ SÜREÇ BAŞLATILACAK





Erdoğan ve Soylu’nun açıklamalarının ardından AKP’li milletvekilleri ve yöneticiler, Kaftancıoğlu’na ait olduğu iddia edilen ancak montaj olduğu kanıtlanan fotoğrafları dolaşıma sokarak karalama kampanyası başlatmıştı. Kaftancıoğlu bu paylaşımlarda bulunan kişilerin avukatları tarafından tespit edildiği ve önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunup manevi tazminat davası açılacağını ifade etti