Canan Kaftancıoğlu o broşür nedeniyle ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Ekim’de Beyoğlu ve Beşiktaş'ta dağıtılan "SaBıKa Holding" broşürü nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Kaftancıoğlu, "Halkın soyulmasının engellenmesine yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğim" dedi.Dağıtılan broşür üzerine gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan CHP’li il ve ilçe yöneticileriyle ilgili, "Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, bu kapsamda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da ifade vermeye çağırdı.