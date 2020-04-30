Samanyolu Haber /Gündem / Canan Kaftancıoğlu savcılığa ifade verdi! /30 Nisan 2020 16:37

Canan Kaftancıoğlu savcılığa ifade verdi!

Fahrettin Altun şikâyeti üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu savcılığa ifade verdi!

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta aylık 258 liraya kiraladığı arazinin fotoğraflarının fotoğrafının çekilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Anadolu Adalet Sarayı’nda ifade verdi. Kaftancıoğlu, yaklaşık 1 buçuk saat süren ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta kiraladığı vakıf arazisinin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla başlatılan soruşturma başlatıldı
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