Canan Kaftancıoğlu teslim olmak için dilekçe verecek

Halktv yazarı İsmail Saymaz, hakkındaki hapis cezası kararı onanan Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.





Saymaz, yazısında şu ifadelere yer verdi:





Yargıtay'da 4 yıl 11 aylık cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, avukatı Ergun Özer aracılığıyla bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, "Ne zaman isterseniz, teslim olmak için adliyede hazır bulunacağım" diyerek, başvuruda bulunacak.





Özer, geçen hafta adliyede talepte bulunduğunu, ancak "Dosya gelmedi"denildiğini belirtiyor.





Özer, bundan sonraki süreci şöyle anlatıyor:





"Bugün dilekçe verip 'Ne zaman istiyorsanız, bize bildirin, gelelim' diyeceğiz. Canan Hanım'ı alıp aynı gün serbest bırakabilirler. Yahut isterlerse bir gün kapalı cezaevinde, üç gün açık cezaevinde tutup gönderebilirler."