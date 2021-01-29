Kaftancıoğlu'na koronavirüs cezası

Şişli Kaymakamlığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul'daki CHP'li ilçe belediye başkanlarına, 'salgın yasaklarını ihlal' gerekçesiyle ceza kesildiğini açıkladı. Kaymakamlık Twitter'dan yaptığı açıklamada "Covid-19 tedbirleri kapsamında müşteri kabul etmemesi gereken bir restoranda bulunduklarına dair görüntülerin tespit edilmesi sonucu iş yeri ve kişilere 15 bin 900 lira idari yaptırım uygulandığı" vurguladı.





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, partisinin İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarıyla restoranda yaptığı toplantıya 'salgın yasaklarını ihlal' cezası kesildi. Dünkü toplantı sonrası Kaftancıoğlu gazetecilere "Ofiste belediye başkanlarımızla özel toplantı yaptık" demişti.





Ancak polis Nişantaşı'ndaki toplantının ardından hazırladığı evrakları Şişli Kaymakamlığı'na iletti. Kaymakamlık Twitter'dan olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:





"Bazı basın yayın organlarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arkadaşlarının Kovid-19 tedbirleri kapsamında müşteri kabul etmemesi gereken bir lokantaya kabul edildiklerine dair haber ve görüntüler yer almıştır. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, içeriği itibarıyla Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin dün Nişantaşı'ndaki bir restoranda çekildiği tespit edildi. Yapılan bu tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlallerinde bulunan iş yeri ve şahıslara toplam 15 bin 900 lira idari yaptırım uygulanmıştır."