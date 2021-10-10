Samanyolu Haber /Gündem / Canan Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı açıklaması /10 Ekim 2021 23:50

Canan Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı açıklaması

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreninde yaşanan polemikle ilgili olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan bir açıklama geldi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreninde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi, 'Zuhal' filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, dayanamayarak ödülü Nihal Yalçın'a uzattmıştı.

"SUS MU DEDİNİZ?

Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise "Kim verdi ödülü?" diye sormuş. Daha sonrasında Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.Tamer Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını vermişti.

KARADAĞLI'YA SERT ELEŞTİRİ

Yaşananların ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı'nın ödül konuşması yapan oyuncu Nihal Yalçın'a olan tavrı nedeniyle  Tamer Karadağlı'yı eleştirdi.

Güzelim ülkeyi çok konuşan kadınlar değil boş konuşan erkekler(eril bakışa sahip)bu hale getirdi diyen Kaftacıoğlu, "Nihal Yalçın tahammül gösterilmeyen kısacık konuşmasında(3.7dk) kadının gücünü, kararlılığını, T. Karadağlı ise erkek egemen bakışın çirkin bir suretini göstermiştir" dedi.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Güzelim ülkeyi çok konuşan kadınlar değil boş konuşan erkekler(eril bakışa sahip)bu hale getirdi. Nihal Yalçın tahammül gösterilmeyen kısacık konuşmasında(3.7dk) kadının gücünü, kararlılığını, T. Karadağlı ise erkek egemen bakışın çirkin bir suretini göstermiştir Kutluyorum.
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