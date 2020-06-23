Samanyolu Haber /Gündem / Canan Kaftancıoğlu'nun cezası onandı /23 Haziran 2020 17:40

Canan Kaftancıoğlu'nun cezası onandı

37. Ağır Ceza Mahkemesi Canan Kaftancıoğlu'nun cezasını onadı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na silahlı terör örgütü propagandası yapmak, Kamu görevlisine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılamak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarından İstanbul 37 . Ağır Ceza Mahkemesi tarafın verilen karar istinaf incelemesi sonucunda onandı.

37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından usul ve esas yönünden isabetli bulundu. Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 hapis cezası verilmişti.
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