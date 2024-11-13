Samanyolu Haber /Gündem / Canan Karatay Dubai çikolatası için zehir dedi: Kanser detayı dikkat çekiyor /13 Kasım 2024 10:34

Canan Karatay Dubai çikolatası için zehir dedi: Kanser detayı dikkat çekiyor

Prof. Dr. Canan Karatay, son günlerin en popüler yiyeceği olan Dubai çikolatası için ezber bozan bir açıklamada bulundu. Dubai çikolatasının vücutta asit yaptığını ifade etti. Kanser ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.

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Prof. Dr. Canan Karatay TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel Programı'nda Gülden Kalecik Demirtaş'ın sorularını yanıtladı.

Kolesterolden kansere kadar birçok hastalığa dair açıklamalarda bulunan Prof. Karatay, Dubai çikolatası hakkında önemli uyarılarda bulundu.

"ZEHİR YESİNLER, KANSER OLSUNLAR"
Dubai çikolatası ile ilgili Prof. Dr. Canan Karatay, "Zehir. Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra 'annem kanser oldu ben de olacağım' diye beklesinler." dedi.

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"FABRİKADAN ÇIKAN HER ŞEY ZEHİR"
İnsanların Dubai çikolatası satılan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Karatay, "İnsanlar zehre koşmuyor. İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktılar. Yani yapay zeka şeytandır. Beyinlerinizi şeytana bırakmayın. Hazır olan her şey zehir, fabrikadan çıkan her şey zehir artık bu dünyada. Bunu artık kabul etmek lazım." dedi.
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