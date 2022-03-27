Canan Karatay dünyanın en sağlıklı yemeğini ve içindekileri açıkladı

Kalp sağlığına ve kolesterole çok iyi geldiğini belirten besinleri açıklayan Canan Karatay, 'Dünyanın en sağlıklı yemeği' olarak nitelendirdiği bir gıdayı açıkladı.







Prof. Dr. Canan Karatay kalp ve kolesterol sağlığı hakkında önemli bir besin uyarısında bulundu. "Dünyanın en sağlıklı besini" olarak nitelendirdiği yemeğin Türkiye'de fazlasıyla bulunduğunu söyledi.





Prof. Dr. Canan Karatay'a göre bu bitki ışkın. İddialı cümleler kuran Karatay, "Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu." ifadelerini kullandı.





Işkının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu sözlerine ekledi.













IŞKIN BİTKİSİ NEDİR?

Bilimsel ismi “Reun Ribes” olan ışkın otu ayrıca “ışkın”, “uçkun”, “rebez”, “ohçun” isimleriyle de anılır. Anadolu’da ise “yayla muzu” olarak bilinir. Bu isim ışkının muz gibi soyularak yenme özelliğinden ileri gelir. Kuzukulağı familyasına mensup olan bu bitki son derece ekşimsi tadıyla kiviyi anımsatır. Türkiye’de yetişen ilk yabani ravent türüdür.

