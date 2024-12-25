Canan Karatay'a yanlış tedavi suçlamasıyla dava açıldı

Canan Karatay tarafından Ülker’e ek olarak da bazı vitamin iğneleri/hapları ve iyot takviyesi verildi. Karatay, Ülker’in kalp-damar probleminin ise cerrahi bir müdahaleyi gerektirmediğini belirtti.





Nefrolog desteği ve tedavisi almaya başlayan Ceyhun Ülker’e böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Ülker ardından böbrek nakli oldu. İlerleyen dönemde ise kanser tanısı aldı.





Karatay’ın "meslek icrasının yasaklanması" talep edilen suç duyurusunda, ayrıca "yaralama ve görevi kötüye kullanma" suçlarından ve savcılıkça resen tespit edilecek suçlardan cezalandırılabilmesi için kamu davası açılması da istendi.





İç hastalıklar ve kardiyoloji Profesörü Canan Karatay'a, uyguladığı tedavinin ardından böbreklerini kaybettiğini iddia eden hastanın şikayeti üzerine dava açıldı.Birgün Gazetesi'nden Merve Atıcı'nın haberine göre, özofagus (yemek borusu) kanseri tanısı konulan Ceyhun Ülker ise davanın ilk duruşması öncesinde, 8 Kasım 2024 tarihinde tedavi gördüğü Acıbadem Sağlık Grubu’na ait hastanede hayatını kaybetti.Ülker’e 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi kardiyoloji servisinde yapılan muayeneler sonrası anjiyo yapılmasına karar verildi. Anjiyo sonucuna göre kalbe giden 5 damarın yüzde 80-95 seviyesinde tıkalı olduğu ve bunun yaşamsal tehlike içerdiği tespit edilerek bypass önerildi.2014-2015 yılları arasında sırasıyla farklı hastanelerde birer kez daha anjiyo ve kardiyolojik kontrollerden geçen Ülker’e, ayrı ayrı aynı tanı konularak bypass olması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine Ülker, ameliyat için 2016 yılında Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nde Prof. Dr. Canan Karatay’a muayene oldu.Şikayet dilekçesinde yer alan iddialara göre Karatay, muayene sonucu Ceyhun Ülker’e şeker hastası olduğunu söyledi. Karatay, sorunun hastanın yaşam biçiminde olduğunu ve kullandığı tüm ilaçları bırakması gerektiğini belirtti. Ülker’e yüksek tansiyonu için hafif dozda bir ilaç verdi ve bol tuz önerdi.Böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını belirlemek için yapılan kreatin değeri tedavi başladığında 0,70 aralığında olan Ülker’in, 2016-2019 yılları arasında kesintisiz olmak üzere toplam 4 yıl boyunca devam eden tedavisinin ardından bu değeri 4,6’ya kadar çıktı.Şikayetçi Ceyhun Ülker'e, bu esnada ikamet ettiği Balıkesir'de şiddetli göğüs yanması şikayetiyle gittiği bir solunum yolları uzmanı tarafından düzenli kardiyolojik destek önerildi.Durumu bildirdiği Karatay, Ülker'e bir nefrologa (böbrek hastalıkları uzmanı) görünmesi gerektiğini belirtti. Tedavinin sona erdiğini söyleyen Karatay, kendisinin yapabileceği bir şeyin kalmadığını belirtti.Ceyhun Ülker, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği şikayet dilekçesiyle Florence Nightingale Hastanesi ve Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.Dilekçede, "müvekkil aydınlatılmadan uygulanan sıra dışı tedavinin olası sonuçları hakkında bilgi vermeksizin yapılan hatalı ve kusurlu tedaviler nedeniyle" şüphelilerin cezalandırılması talep edildi.Şikayet dilekçesinde Ülker’in 4 yıl süresince uygulanan yanlış tedavi nedeniyle, ağır düzeyde engellilik hali oluştuğuna ve çalışma gücünü kaybettiğine dikkat çekildi.Şikayet dilekçesinde böbrek yetmezliğine ilişkin hekim tanısı şu ifadelerle aktarıldı:"Gelinen aşamada müvekkile, konulan hekim tanısı; böbrek yetmezliği, uzun süre göz ardı edilen yüksek tansiyon ve buna bağlı olarak gelişen ve ciddiye alınmayan/müdahale edilmeyen kreatinin düzeyi artışlarının, yiyeceklerde kullandırılan yüksek miktardaki tuzun böbreklerinde geri dönüşü olmayan hasarlar verdiği, ayrıca uzun yıllar aralıksız olarak kullanılan vitamin iğneleri ve hapların toksik etkiye neden olduğunu tespit ederek bir an önce diyaliz-böbrek plantasyonu sürecine girmesi gerektiği yönündedir."Şikayet dilekçesinde yer alan bilgiye göre, Ülker’in Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nden aldığı "maluliyet (engel) oranına" ilişkin tespit ise şöyle:- Nefroloji Bölümünce (böbrek nakli nedeniyle): %70 engelli,- Kardiyoloji Bölümünce (5 damar By Pass nedeniyle) %30 engelli,- Dahiliye Bölümünce (Yüksek Tansiyon ve Diyabet nedeniyle) %10 engelli, raporu düzenlenmiştir.Canan Karatay, 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.