Canan Karatay'dan 'zeytin' çıkışı: Zeytin altından daha kıymetli

Prof. Dr. Canan Karatay, 'Kilis Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü' etkinlikleri kapsamında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda sunum yaptı.







Kent protokolü ve zeytin üreticilerinin katıldığı panelde, Karatay zeytinin önemli bir besin kaynağı olduğunu belirtti.





Zeytinyağı tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Karatay, "Zeytin altındır, zeytinyağı da altının suyudur. Hatta zeytin altından daha kıymetlidir. Şunu bilin ki altın için insanlar birbirlerini öldürdüler. Hala ölüyor ama zeytin, ömür bahşediyor. Uzun ömür veriyor, sağlık veriyor." dedi.





"İNSAN VÜCUDU DA BİR MAKİNEDİR"





Karatay, yıllarca az yağlı yenmesi tavsiyesinde bulunulduğunu anlatarak, "Ama az yağla yaşamak mümkün olmaz, aynı makinelerin çalışmaması gibi. Makineleri de iyi yağla yağlamamış olursak, makineler de durur. İnsan vücudu da bir makinedir. Zeytinyağı anne sütü ile aynıdır. Tek fark vardır. Anne sütünde hayvansal kolesterol vardır, zeytinyağında bitkisel kolesterol vardır." değerlendirmesinde bulundu.