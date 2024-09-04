Samanyolu Haber /Gündem / Candan Kardeşler'den duruşmada nefes egzersizi /04 Eylül 2024 13:24

Candan Kardeşler'den duruşmada nefes egzersizi

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin davası başladı. Nihal Candan duruşma salonunda kardeşi Bahar Candan'a “Her şey çok güzel olacak. Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın” dedi. İki kardeş duruşmada nefes egzersizi yaparken, Bahar Candan kimlik tespitinde aylık gelirinin 60-100 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine bugün başlandı.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Onur Apaydın SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

DURUŞMADA NEFES EGZERSİZİ YAPTILAR

Kimlik tespitleri ile başlayan duruşma esnasında Nihal Candan ağlayarak kardeşine seslendi ve "Dinle, soruları dinle sadece. Herkes seninle. Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana. Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik" dedi. 2 kardeş ardından duruşmada nefes egzersizi ve elleri ile birbirlerine kalp işareti yaptı.

'AYLIK GELİRİM 60 BİN İLE 100 BİN LİRA ARASINDA'

Alisya Bahar Candan kimlik tespitleri esnasında sosyal medya işleri ile uğraştığını ve aylık gelirinin aylık 60 bin TL ile 100 bin TL arasında değiştiğini söyledi. Gülnihal Çiçek ise evli olduğunu ve avukat olduğunu söyledi. Stajının iptal edildiğini söyleyen Nihal Candan adıyla tanınan Gülnihal Çiçek, aylık gelirinin bulunmadığını beyan etti.

Duruşma hakimin iddianameyi okumasıyla sürüyor. İddianamenin okunmasının ardından duruşmada sanıkların savunmasının alınmasına geçilmesi bekleniyor.
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