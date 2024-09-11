Candan kardeşlerin sazan sarmalı davasında telefon mesajları açıklandı

Orhan Apaydın sahte ismini kullanarak sazan sarmalı kuran ve onlarca kişiyi dolandıran eski polis Kaan Hamzaoğlu'nun sevgilisi Nihal Candan'ın telefon konuşmalarına ilişkin bilirkişi incelemesi tamamlandı. Birgün yazarı Timur Soykan, konuşmaların ayrıntılı incelemesini yaptığı yazısında, Candan kardeşlerin sazan sarmalına dahil olduklarına dair net bir kanıt olmadığına dikkat çekti. Candan kardeşlerin sazan sarmalı kurulurken lüks lokantalarda yenen yemeklerde vitrin görevi yaptığını belirten Soykan, anne Umut Candan ile konuşması hakkında ise "Telefon ile ulaştığım anne Umut Candan, kızlarının suçsuz olduğunu, Instagram’da takipçi toplamak için ‘soytarılık’ yapmak dışında bir hatalarının olmadığını söyledi." diye yazdı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Timur Soykan'ın "Soygun düzenindeki sazan sarmalı" başlıklı yazısının sazan sarmalında Candan kardeşlerin rolüne ilişkin bölümü şöyle:





"Çetenin lideri eski polis Orhan Apaydın’dı ve Nihal Candan diğer adıyla Gülnihal Çiçek ile sevgiliydi. Orhan Apaydın, ‘Kaan Hamzaoğlu’ adına düzenlenmiş sahte kimliği kullanıyordu. Çünkü bir sazan sarmalı vurgunu nedeniyle Küçükçekmece Savcılığı kararıyla aranıyordu. 2022 yılında hakkındaki arama kararına karşın İstanbul’un en lüks mekanlarında elini kolunu sallayarak geziyordu. TMSF’nin el koyduğu şirketlerdeki araçları ucuza satın aldığını söyleyerek yeni sazan sarmalını kurmuştu. Bu araçları piyasanın yüzde 30 altında fiyata sattığını anlatarak ağına yüzlerce kişiyi düşürmüştü. Önce araçları teslim etti. Yeterince güven verdikten sonra paraları toplayıp ortadan kaybolacaktı. Türkiye’nin dört bir yanından kişileri satış temsilcisi yapmak için İstanbul’a çağırıyor, Bebek ve Etiler’deki lüks mekanlarda ağırlıyordu. Burada kurulan masalarda Bahar ve Nihal Candan kardeşler de oturuyordu. Bu sayede sazan sarmalına çekilenlere güven veriliyordu.





‘KAAN OLARAK TANIYORDUK’

Candan kardeşler, Orhan Apaydın’ı ‘Kaan’ olarak tanıdıklarını ve sazan sarmalı vurgunu ile karaparadan haberlerinin olmadığını savundu. Nihal Candan, Kaan olarak tanıdığı Orhan Apaydın’ın eski sevgilisi olduğunu ve bu nedenle kardeşiyle birlikte lokantadaki yemeklere katıldıklarını söyledi. Cezaevinde aşırı kilo kaybı yaşayan Nihal Candan tahliye edilirken Bahar Candan halen tutuklu. Son duruşmada, Engin Polat’ın tahliye olduğunu belirten Nihal Candan, kardeşine ‘Sen de çıkacaksın’ demişti.





Duruşmalar devam ederken Nihal Candan yani gerçek ismiyle Gülnihal Çiçek ve Onur Apaydın’ın cep telefonlarındaki mesajların bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda Candan’ın özellikle annesi Umut Candan ile yazışmaları delil olarak gösterildi. Bir yazışmada Nihal Candan, telefonunda ‘Annecim’ diye kayıtlı Umut Candan’a Prada marka çanta, ayakkabı, pırlanta küpe ve cep telefonu kılıfının fotoğraflarını gönderiyor. Bir başka yazışmada ise Umut Candan, Onur Apaydın’dan Nihal Candan için özel araç istiyor. Onur Apaydın bu aracı gönderiyor."