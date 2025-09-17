Çandar: Demirtaş’ı hapiste tutarak kimseyi barışa doğru ilerlendiğine inandıramazsınız





DEMİRTAŞ’IN AİHM KARARI VE MIZRAKLI’NIN DURUMU

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Edirne Cezaevi’ndeki Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, iki ismin serbest bırakılmasının barış süreci için şart olduğunu söyledi. Çandar, “Selahattin Demirtaş’ı hapiste tutarak kimseyi barışa doğru ilerlendiğine inandıramazsınız” dedi.Çandar, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi önünde yaptığı konuşmada Demirtaş ve Mızraklı’nın hem fiziken hem de zihnen sağlıklı göründüklerini ancak tutuklu olmalarının kabul edilemez olduğunu belirtti. Türkiye’de yürütülen sürecin güven kazanması için her iki ismin de dışarıda olması gerektiğini vurguladı.“Eğer bugün Türkiye’de bir süreç varsa, bu süreçten barış umut ediliyorsa, her ikisinin de mutlaka ama mutlaka dışarıda olması gerekiyor.”Çandar, Selahattin Demirtaş’ın 8 Temmuz 2025 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının uygulanmasını beklediğini, Türkiye’nin itiraz süresinin dolmak üzere olduğunu ve itiraz edilmemesi halinde Demirtaş’ın serbest kalacağını söyledi. Ayrıca Çandar, Selçuk Mızraklı’nın ise cezasının büyük kısmını tamamladığını; denetimli serbestlik hakkı doğmuşken cezaevi gözlem kurulunun gerekçesiyle talebinin reddedildiğini iddia etti.Çandar, barış sürecinin toplum nezdinde inandırıcı olabilmesi için yetkililere çağrıda bulunarak hem Demirtaş’ın hem de Mızraklı’nın serbest bırakılmasını istedi. “Bu süreç yürür; ama topal yürür. Halkı inandırmak istiyorsanız bu adımlar atılmalı”dedi.