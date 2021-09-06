Samanyolu Haber /Spor / Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu /06 Eylül 2021 22:06

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Son olarak Fenerbahçe'de top koşturan Caner Erkin'in eni takımı belli oldu.

SHABER3.COM

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de bu sezon kadroda düşünülmeyen Caner Erkin'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den Milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık" denildi. 

33 yaşındaki oyuncu Ağustos ayının başında kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe'den Erkin'in ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından Vavacars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur.

Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan ‘fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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