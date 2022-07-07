'Canikli’nin mal varlığı araştırılsın'

Ankara Masası programının Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik’in konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin mal varlığının araştırılması için çağrıda bulundu.



Kendi mal varlığının araştırılması için de hazır olduğunu belirten Davutoğlu, “Ben buradayım, Meclis’i davet ediyorum bütün mal varlığım araştırılsın. Ama benimle birlikte yaşayan tüm başbakanların, yaşayan cumhurbaşkanların, yaşayan ekonomi bakanlarının, yaşayan özelleştirme başkanlarının, yaşayan TMSF yöneticilerinde, BDDK yöneticilerinin de hepsinin mal varlığı araştırılsın. Kendisine güvenenin öyle demesi lazım.” ifadelerini kullandı.



Canikli’ye de çağrıda bulunan Davutoğlu, “Sayın Canikli’nin öyle demesi lazım. Yolsuzluk varsa benim, birinci, ikinci derece akrabalarımın hepsinin mal varlığı araştırılsın der. O zaman Canikli doğru yaptı derim. Ama bu demeden ben suçsuzum demesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Hele iktidardaysa hiç yoktur. Çünkü kim araştıracak.” diye konuştu.



NUMAN KURTULMUŞ BERAT ALBAYRAK’IN HUZURUNDA İMZA ATMIŞ’



AKP’den ayrılış sürecinde Numan Kurtulmuş ile yaşadığı diyalogu Davutoğlu şöyle anlattı:



”Uçaktan indim, Binali Yıldırım da benimle birlikte uçaktaydı. Uçaktaki odama çağırdım. “Binali Bey ne olup bittiğini biliyorum. Yapmayın, ülkeye zarar verirsiniz yapmayın” dedim. Partiye zarar verirsiniz. Gece saat 3, Katar’dan Ankara’ya geliyoruz uçaktayız. “Bakın, ne yapmaya çalıştığınızı görüyorum, yapmayın” dedim. “Sayın Cumhurbaşkanı ile arama da girmeyin, yapmayın yarın MYK toplantısı var orada kriz çıkarmayın” dedim. Biliyorum, görüyorum. “Olur mu başbakanım böyle şey olmaz” dedi. “Merak etmeyin” dedi. İndim başbakan vekili olarak bıraktığım, sayın Numan Kurtulmuş’a, “Bilmem gereken bir şey var mı?” dedim. “Hayır efendim her şey normal” dedi. Saat 4.30 konuta gittim hiç uyumamışım gece. Bir gün önce de hiç uymamışım. Saat 8.30’da bu imzalarla ilgili net bilgi geldi. Daha sonra Numan Bey, benden özür dilediğinde kendisine sordum. “Nasıl bana bir şey yok dedin.” Meğer bana bir şey yok demesinden iki saat önce Berat Albayrak’ın huzurunda imza atmış.”