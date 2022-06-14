Samanyolu Haber /Gündem / Canını hiçe saydı, faciayı önledi /14 Haziran 2022 14:02

Canını hiçe saydı, faciayı önledi

Nijerya’da bir sürücü, canını hiçe sayarak yanan yakıt tankerini yerleşim bölgesinin dışına sürdü ve muhtemel bir facianın önüne geçti.

Canını hiçe saydı, faciayı önledi

Nijerya’da yakıt tankeri facialarına bir yenisi daha eklenmeden engellendi. Ülkenin Delta eyaletine bağlı Agbarho Mahallesi'nde 11 Haziran’da bir yakıt tankeri alev aldı. Yakıt tankerinin sürücüsü, canını hiçe sayarak yakıt tankerini yerleşim bölgesinin dışına sürerek muhtemel bir facianın önüne geçti. Delta Eyalet Valisi Ifeanyi Okowa yaptığı açıklamada, sürücünün adının Ejiro Otarigho olduğunu belirterek, tankerin alev aldığında mazot yüklü olduğunu ifade etti.

Otarigho’nun cesaretini överek, yüzlerce kişinin hayatını kurtardığını belirten Okowa, "Tanker patlamadan önce, yoğun nüfuslu alandan tenha bir alana götürmek için inisiyatif ve risk alan sürücünün cesareti bizi çok mutlu etti" dedi.


Okowa, “Farklı boyutlardaki zorluklarla boğuşan bir ülkede, bu tür cesaret eylemleri övgüye değer. Hükümet olarak Otarigho'ya, başkalarının hayatlarını kendi hayatlarının önüne koyma konusundaki bu büyük eylemi için teşekkür ediyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz ve diğer Deltalıları ve Nijeryalıları tüm faaliyetlerinde sizin kahramanca davranışlarınızı taklit etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Canını hiçe saydı, faciayı önledi

Canını hiçe saydı, faciayı önledi

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