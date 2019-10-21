Caninin cezası belli oldu

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında öldüren Fedai Varan'ın cezası belli oldu.







Varan, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.





Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Varan'ın cezasında haksız tahrik indirimi yapmadı.





EMİNE BULUT ADINA ÇOK SAYIDA AVUKAT MÜDAHİL OLDU





Mahkemedeki ikinci duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi ile iddianame hazırlanan, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fedai Varan (43) ile çok sayıda avukat katıldı.





Emine Bulut'un başka suçlardan cezaevinde bulunan kardeşleri Bekir ve Mikail Bulut, Ses ve Görüntü Bilişim (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, diğer kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut ile annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut salonda hazır bulundu.





Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Duruşmayı takip etmek için çok sayıda avukat da Kırıkkale Adliyesi'ne geldi.





KIZI DURUŞMAYA GETİRİLMEDİ





Fedai Varan, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Emine Bulut'un ailesi, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ilden baro temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşuları ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı.





F.B.V ise duruşmaya getirilmedi. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan kadın derneklerinin temsilcileri, açıklama yaptı. Duruşmada Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut, torunu F.B.V’nin velayetini almak için vasi tayin edilmesini istedi.





Sanık avukatı Ersoy Aytaç, son taleplerinin Emine Bulut'un öldürüldüğü gün saat 14:00 sıralarında Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gittiğinin dava dosyasında yer aldığına işaret ederek, polisler hakkında soruşturma açılması ve duruşmada dinlenmeleri olduğunu söyledi.





"CİNAYETTEN ÖNCE EMNİYET'E GİTTİ" İDDİASI





Aytaç, "Polis merkezinde tutulan tutanakta Emine Bulut'un 11 yaşlarında bir kız çocuğu ile emniyete geldiği, Emine Bulut'un kızı 3 aylıkken eşinden boşandığı, eşi ile tartıştığı, kendisine küfürlü mesajlar gönderdiğini söylediği yer alıyor. Emine Bulut'un, mesajları kızının yanında polislere göstermeyeceğini söylemesi üzerine genç kadının gruplar amiri ile teşhis odasına geçerek burada mesajları gösterdiği, tahmini 10-15 dakika sonra camdan bakarak onu takipte olan boşandığı eşinin gitmiş olduğunu düşünerek polis merkezinden ayrıldığı belirtiliyor. Tutanak saati 15:00. Muhtemelen bu tutanak Emine Bulut karakoldan ayrıldıktan sonra tutulmuştur. Ancak ne zaman tutulduğu hiçbir zaman ispat edilemeyecek. Cinayetten sonra dahi tutulmuş olabilir." dedi.







"POLİSLER TANIK OLARAK DİNLENSİN"





Avukat Aytaç tutanakta imzası bulunan birisi komiser dört polis hakkında soruşturma açılması için Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Bu dört polisin tanık sıfatıyla duruşmaya çağrılıp, Emine Bulut'un kendilerine ne aktardığının dinlenmesi gerekir." diye konuştu.





Dört polis hakkında idari soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.





Sanık Fedai Varan ise "Taleplerimiz karşılanırsa konuşacağım." dedi.





Müşteki avukatları, sanık avukatının taleplerinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu söyleyerek taleplerin reddedilmesini istedi.





10 YAŞINDAKİ KIZININ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ





Kırıkkale'de, 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.





Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.





Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Emine Bulut'un öldürülmesinden beş gün sonra iddianame hazırlanmıştı.





Sanık Fedai Varan hakkında, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.