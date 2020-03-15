Samanyolu Haber /Gündem / Çankaya'da yeni Korona zirvesi /15 Mart 2020 23:08

Çankaya'da yeni Korona zirvesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni Koronavirüs zirvesinde alınan yeni kararlar açıklandı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere dair toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Oktay'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da toplantıya telekonferans ile katıldı.

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR DURDURULDU?

Toplantıya dair yapılan yazılı açıklamada Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yapılan uçuşların bu gece saat 00:00 itibarıyla durdurulacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

*Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi yerel saatle 17:00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır. 

*Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı saat 00:00'a kadar tamamlanacaktır. 

*Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır.

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