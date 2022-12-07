Samanyolu Haber /Gündem / Çankırı Belediyesi 2 BİM marketi kapattı /07 Aralık 2022 20:09

Çankırı Belediyesi 2 BİM marketi kapattı

Çankırı'da 2 zincir market şubesi 'evrak eksikliği'nden kapatıldı

SHABER3.COM

Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, 'şikayet' üzerine inceleme yaptıkları iki BİM zincir market şubesini 'evrak eksikliği' gerekçesiyle kapattı.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatları arasında fark bulunduğu belirlenen 3 şubeye ise para cezası uyguladı.

Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, 'şikayetler' üzerine kent merkezindeki zincir marketlerde denetim yaptı. Denetimde, ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatları incelendi. 

Ayrıca hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimde, 2 market şubesinin 'evrak eksiliği' nedeniyle kapatıldığı belirtildi. Son kullanma tarihi geçen ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatlarının farklı olduğu belirlenen 3 şubeye de para cezası uyguladı.
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