Samanyolu Haber /Gündem / "Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin!” /30 Ekim 2021 09:23

"Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin!”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suriye'ye profesyonel askerler gidecek" sözlerini eleştirerek, "'Profesyonel asker’ diye geçiştirdiğiniz, bizim Mehmetçiğimizdir, evlatlarımızdır. Askerimiz söz konusu olunca, size önerim on düşünüp bir yapmanızdır. Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin!” dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, tezkere tartışmaları sırasında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, “Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye ‘Hayır’ diyeceğiz” demişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na, “Ama Suriye’ye profesyonel askerler gidecek” sözleri ile karşılık vermişti.

Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla ilgili sosyal medya üzerinde yapılan tartışmalara Kılıçdaroğlu, yeni bir paylaşım ile katıldı.
 
Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Beni çok rahatsız eden bir konu var; iki gündür bu meseleye girip girmeme konusunda kararsızım. Oğlumun er olarak askerlik yaptığını anlattım, şahıs ve şürekası ‘Ama Suriye’ye profesyonel askerler gidecek’ demeye başladılar.

Üzerine bazı kanallarda, değeri kendinden menkul bazı yorumculara propagandası da yaptırıldı. Bu korkunç bir algılama şeklidir.

Algısı bozuk şürekaya sesleniyorum: ‘Profesyonel asker’ diye geçiştirdiğiniz, bizim Mehmetçiğimizdir, evlatlarımızdır. Askerimiz söz konusu olunca, size önerim on düşünüp bir yapmanızdır. Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin!”
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