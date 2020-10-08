Samanyolu Haber /Gündem / Canlı yayın tartışmasının formatı değişti, Trump katılmaktan vazgeçti /08 Ekim 2020 16:20

Canlı yayın tartışmasının formatı değişti, Trump katılmaktan vazgeçti

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, Cumhuriyetçi aday Trump ve Demokrat aday Biden arasında yapılması planlanan 2. canlı yayın tartışmasının sanal ortamdan yapılacağı belirtildi. Trump, sanal tartışmaya katılmayacağını söyledi.

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ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın 2. kez karşı karşıya geleceği ve Trump’ın koronavirüse yakalanması nedeniyle zamanında yapılıp yapılmayacağı netleşmeyen canlı yayın tartışmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, bugün yaptıkları açıklamada, tartışmanın 15 Ekim’de, iki aday uzak yerlerdeyken, sanal ortamdan yapılacağını söyledi.

Komisyon, herkesin sağlığını ve güvenliğini korumak nedeniyle bu kararı aldığını da ekledi.

Öte yandan, henüz Kovid-19'u tamamen atlatmamış Trump, sanal tartışmaya katılmayı reddettiğini söyledi.

Fox Business Network'ten Maria Bartiromo'ya konuşan ABD Başkanı, "Sanal tartışmaya katılmayacağım" diye vurguladı.

Trump, Biden'la ikinci münazara yerine miting düzenleyecek
Trump'ın seçim kampanyası yetkilileri, sanal tartışmaya katılmak yerine Trump'ın miting düzenleyeceğini belirtti.

Ancak eğer tartışma sanal olarak yapılırsa bu bir ilk olmayacak. 1960 yılında da Richard Nixon ve John F. Kennedy arasında yapılan 3. başkanlık tartışmasında iki aday farklı yerlerden canlı olarak yayınlanmıştı.
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