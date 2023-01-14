Canlı yayında açıkladı: AKP eriyor, ya Millet ittifakı?





CHP: Yüzde 27

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise partilerin oy oranları şöyle oldu:





CHP: Yüzde 27,6

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, YouTube kanalından son anketin sonuçlarını paylaştı. 26 ilde yapılan ankete katılan kişi sayısı 2 bin 612 olarak açıklandı.YouTube canlı yayınında son anketi açıkladı: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 2Katılımcılara ilk olarak "Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle oldu:YouTube canlı yayınında son anketi açıkladı: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 3AKP: Yüzde 25,6İYİ Parti: Yüzde 12HDP: Yüzde 9,7MHP: Yüzde 4,6DEVA Partisi: Yüzde 3Zafer Partisi: Yüzde 1,5Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,0Diğer: 2,1Kararsız: 13,2CHP: Yüzde 31,1AKP: Yüzde 29,5İYİ Parti: Yüzde 13,8HDP: Yüzde 11,2MHP: Yüzde 5,6DEVA Partisi: Yüzde 3,5Zafer Partisi: Yüzde 1,7Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2Diğer: 2,4"Bugün seçim olsa sizce partiler yüzde kaç oy alır?" sorusuna gelen yanıtlara göre ise partilerin oy oranları şöyle oldu:AKP: Yüzde 31,5İYİ Parti: Yüzde 15HDP: Yüzde 10MHP: Yüzde 5DEVA Partisi: Yüzde 2Zafer Partisi: Yüzde 2Gelecek Partisi: Yüzde 1Saadet Partisi: Yüzde 1,5"Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a yaklaşımınız ne yönde olur?" sorusunun sorulduğu katılımcıların yüzde 54,5'i kesinlikle Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyledi. Yüzde 35,4'ü kesinlikle oy vereceğini söylerken "kararsızım" diyenlerin oranı yüzde 10,1 olarak ölçüldü."Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm muhalefetin destek verdiği bir ortak aday ile Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı durumda hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 54,7'si muhalefetin adayına oy veririm yanıtını verdi. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenler anketin yüzde 36,3'ünü oluştururken kararsızların oranı yüzde 9 olarak ölçüldü.Seçim ikinci tura kalırsa kesinlikle muhalefetin adayına oy veririm diyenlerin oranı yüzde 59,1'e ulaşırken, muhalefetin adayına oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 40,1 oldu.Katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçimini sizce kim kazanır?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 50,9'u muhalefetin adayının seçimi kazanacağını söylerken, "adaya bağlı" diyenlerin oranı yüzde 10,8 oldu. Cumhur İttifakı'nın adayının seçimi kazanacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 38,9 oldu."Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altılı masanın ortak adayı Kıılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı olarak recep Tayyip Erdoğan yarışırsa hangisine oy verirsiniz?" sorusunu yanıtlayan katılımcıların oy dağılımı şöyle oldu:Katılımcıların "Altılı masanın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlenir ve diğer liderler cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanırsa, Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir seçimde hangisine oy verirsiniz?" sorusuna yanıtları ise şöyle oldu:Saydığım kişiler cumhurbaşkanı adayı olursa hangisine oy verirsiniz? sorusuna gelen yanıtlarda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 46,2 olduğu görüldü. Aynı soruda Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı ise yüzde 39,7'de kaldı. Diğer liderlerin oy oranları ise şöyle oldu: