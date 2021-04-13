Samanyolu Haber /Gündem / Canlı yayında Acun'a "açım" şoku /13 Nisan 2021 10:17

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Erzurumspor'a destek için düzenlenen yardım programında ilginç anlar yaşandı. Programa bağlanan bir vatandaş “Ben aç karnımı doyuramadım, Erzurum’a yardım mı edeceğim?” deyip telefonu kapattı. Programı sunan Acun Ilıcalı ise kısa bir şaşkınlığın ardından durumu toparlamaya çalıştı.

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Acun Ilıcalı’nın TV8’de düzenlediği “Erzurumspor Gecesi”nde ilginç anlar yaşandı. Programı arayan Ali Akyüz isimli bir kişi “Ben aç karnımı doyuramadım, Erzurum’a yardım mı edeceğim?” dedi. Ardından telefonu kapattı. 

Kısa bir şaşkınlık yaşayan Acun Ilıcalı ise durumu toparlamaya çalıştı. Ilıcalı “Siz aradınız, biz aramadık sizi. Tabi ki ülkemizin zorluklarını anlayışla karşılıyoruz. Biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz ama bu tip zorlukları buraya bağlanarak dile getirmek de çok mantıklı gelmiyor bana" ifadelerini kullandı. 

Bu anların ardından durumu kimileri "açlık çığlığı" olarak yorumlarken, kimileri ise programın Acun Ilıcalı'nın trollendiğini ileri sürdü. 
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